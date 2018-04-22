Стартовал XII Международный турнир детских команд КХЛ "Кубок Газпром нефти"

21 апреля состоялось открытие XII Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ "Кубок Газпром нефти". В 2018 году в кубке принимают участие 26 команд из шести стран – Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. Матчи группы "Запад" принимает Сочи, группы "Восток" – Омск. В Сочи команды выступают на льду олимпийских дворцов "Большой" и "Айсберг". А главной ледовой площадкой "Кубка Газпром нефти" традиционно стала "Арена Омск", где 25 апреля победители "Запада" и "Востока" встретятся в финале.

Перед матчами открытия турнира прошли масштабные мультимедийные шоу представления команд. В Сочи на трибунах "Большого" собралось свыше 8,5 тысячи болельщиков, а на "Арене Омск" более 10 тысяч. В матче открытия группы "Восток" встретились детские команды недавних оппонентов плей-офф Кубка Гагарина – "Авангарда" и "Салавата Юлаева". Победу со счетом 1:0 одержал "Авангард". Этап "Запад" открылся игрой действующего обладателя Кубка "Газпром нефти" московского ЦСКА и ярославского "Локомотива". Со счетом 2:1 по буллитам успеха добились игроки "Локомотива".

"В этом году мы сделали еще один шаг в расширении географии турнира. Мы приветствуем команды "Юнгадлер Маннгейм" из Германии и "Адмирал" из российского Владивостока, – сказал председатель оргкомитета турнира, член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль. – Сегодня 26 команд из шести стран начнут настоящее сражение за главный европейский хоккейный кубок для возрастной категории U11. Игроки, тренеры и организаторы целый год готовились, чтобы создать атмосферу международного праздника хоккея, который должен запомниться участникам на всю жизнь. Давайте посвятим эти дни хоккею, получая от него радость на льду и на трибунах!".

Групповой этап соревнований завершится финальными матчами 23 апреля. На следующий день победитель группы "Запад" вылетит специальным рейсом в Омск, где 25 апреля сыграет в финале с лидером "Востока".