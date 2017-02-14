Создана петиция с требованием провести расследование обстоятельств смерти юного хоккеиста "Витязя"-2003

В сети интернет появилась петиция в адрес Президента РФ, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры страны с призывам провести детальное расследование по поводу гибели 13-летнего хоккеиста "Витязя"-2003 Ильи Солнышкина. По этому поводу СК РФ уже начал проверку, а Федерация хоккея России отстранила от работы тренеров подольской команды. Приводим текст петиции полностью:

"11.02.2017г. в г. Подольске погиб юный хоккеист Илья Солнышкин, Илья 2003 г.р., ему всего 13 лет. Погиб при очень загадочных обстоятельствах в раздевалке, после тренировочного процесса. Пожалуйста, люди, не проходите мимо! Подпишите петицию!!! Пусть расследование проведут грамотно и под контролем, потому что по одной и пока основной версии ребенка просто забили на смерть сверстники! Остается много вопросов – без ответов! Где был тренер, у которого гибнет за год уже второй ребенок? А самое страшное, что сейчас все будут заминать, как когда погиб Савелий Манько на подкатке у того-же Курочкина Вячеслава!!! Давайте добьемся справедливого наказания всех виновных в гибели ребенка, хотя бы подписав Петицию!!!!", – говорится в петиции оставленной аккаунтом с названием "Борьба за справедливость", причем, это его первый призыв на популярном сайте change.org.