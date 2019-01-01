СМИ: хоккеист устроил пьяный дебош в самолете Сочи - Москва. Полет пришлось прервать

Пассажир бизнес-класса, летевший рейсом Сочи - Москва, устроил дебош в самолете. Из-за него полет пришлось экстренно прервать и совершить посадку в Воронеже. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах воронежского аэропорта, им оказался "известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом".

Во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. Также он подрался с соседом по креслу.