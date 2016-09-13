Следственный комитет ведет проверку по факту самоубийства Девяткина

Следователи в Новосибирске начали проверку по факту смерти известного в прошлом хоккеиста Петра Девяткина, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. По предварительным данным, 39-летний мужчина приехал в Новосибирск к родственникам с Сахалина, где работал детским тренером. Утром 10 сентября на детской площадке одного из многоквартирных домов по улице Немировича-Данченко в Новосибирске было обнаружено тело мужчины с признаками асфиксии.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении. - На месте происшествия следователями обнаружена предсмертная записка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее брат Петра Девяткина Александр сообщил, что самоубийство было совершено из-за долгов, что и было написано в предсмертной записке.

За время своей карьеры Девяткин выступал в московском "Динамо", "Нефтехимике", "Салавате Юлаеве", "Спартаке" и "Амуре". Четвертьфиналист олимпийского турнира 1998 года в Нагано в составе сборной Казахстана. В последнее время Девяткин работал детским тренером на Сахалине. У Петра осталась жена с маленьким ребенком.

Петр Девяткин покончил с собой из-за долгов