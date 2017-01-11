Скончался один из первых тренеров Александра Овечкина

Бывший старший тренер юниорских и молодежных сборных России, один из первых тренеров нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, Ян Каменецкий скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

"Сегодня на 78-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Ян Лазаревич Каменецкий. Опытнейший тренер-методист, долгое время работавший в штабе юниорских и молодежных сборных России. Федерация хоккея России выражает соболезнования родным и близким Яна Лазаревича", – говорится в сообщении.