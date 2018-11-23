Скандальный матч в ЮХЛ: команда играла без вратаря из-за "неправильной маски". Арбитра отстранили до конца года

Арбитр Сергей Смагин запретил играть вратарям "Олимпии" в матче чемпионата ЮХЛ против "Ижстали" (6:18) из-за того, что маска голкипера не соответствовала регламенту, сообщает "Россия Вятка".

На 12-й минуте встречи Смагин запретил голкиперам "Олимпии" выходить на лед в их вратарских масках и предложил надеть обычные шлемы полевых игроков. Главный тренер "Олимпии" Юрий Култынов принял решение играть в шесть полевых.

После матча руководство кирово-чепецкого клуба подало жалобу в дисциплинарный комитет Федерации хоккея России.

Дисциплинарный комитет Поволжского филиала Федерации рассмотрел жалобу на действия главного судьи матча "Ижсталь" – "Олимпия", который прошел 17 ноября 2018 года. Главного судью Сергея Смагина отстранили от обслуживания матчей до конца сезона. Результат игры (6:18) оставили в силе.