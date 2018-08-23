"Сибирь" переиграла "Торпедо" в матче мемориала Ромазана

"Сибирь" обыграла "Торпедо" в дебютном матче мемориала Ромазана – 3:2. В составе победителей по шайбе забросили Энвер Лисин, Константин Алексеев и Шарль Бертран. За нижегородский клуб отличились Роберт Саболич и Денис Паршин.
Товарищеские матчи
Мемориал И. Ромазана
"Сибирь" (Новосибирская область) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Саболич – 1 (бол., Миле, Боди), 7:30 – 0:1. Лисин – 4 (бол., Эммертон, Шаров), 14:27 – 1:1. Алексеев – 1 (Логинов), 24:50 – 2:1. Бертран – 3 (бол., Логинов, Пелтола), 26:38 – 3:1. Паршин – 2 (бол.), 32:28 – 3:2.
Вратари: Тэйлор – Тихомиров (Костин, 31:14, 58:30).
Судьи: Бондарь, Палей.
23 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".
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