Шведская лига отказалась подчиниться решению федерации по серии буллитов

Шведская хоккейная лига сохранит в регламенте соревнований пункт об исполнении командами трех послематчевых буллитов в случае ничьей после основного времени и овертайма. Ранее Федерация хоккея Швеции решила изменить правила и ввести серию из пяти буллитов, но лига не подчинилась этому решению.

- Мы будем придерживаться формата, который у нас был раньше, - сказал Йохан Хемлин, спортивный директор лиги. Его слова приводит Aftonbladet. Федерация обосновала свое решение желанием унифицировать правила с правилами ИИХФ, где также предусмотрены пять буллитов.