11:35 | Хоккей

Шестеркин, Белов, Капризов и еще пять игроков не примут участие в матче против Швеции


Восемь игроков сборной России не примут участие в сегодняшнем матче со Швецией в рамках очередного этапа Евротура, сообщается в официальном Твиттере команды. Причины отсутствия игроков не поясняются.

На игру со шведами не выйдут: вратари Игорь Шестеркин и Иван Бочаров, защитники Альберт Яруллин и Антон Белов, а также нападающие Кирилл Капризов, Кирилл Семенов и Александр Барабанов. Также не выйдет на лед форвард Алексей Кручинин.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, что россияне проиграли четыре последние игры Евротура. После 10 матчей команда занимает третью строчку в таблице с 16 набранными очками.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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