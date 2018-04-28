Шестеркин, Белов, Капризов и еще пять игроков не примут участие в матче против Швеции

Восемь игроков сборной России не примут участие в сегодняшнем матче со Швецией в рамках очередного этапа Евротура, сообщается в официальном Твиттере команды. Причины отсутствия игроков не поясняются.

На игру со шведами не выйдут: вратари Игорь Шестеркин и Иван Бочаров, защитники Альберт Яруллин и Антон Белов, а также нападающие Кирилл Капризов, Кирилл Семенов и Александр Барабанов. Также не выйдет на лед форвард Алексей Кручинин.

На утреннюю тренировку национальной сборной вышли хоккеисты, которые не примут участие в сегодняшнем матче Евротура против Швеции. Это вратари Игорь Шестеркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов и Альберт Яруллин, нападающие Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Кирилл Капризов. pic.twitter.com/FLEKsEwNQP – Хоккей России (@russiahockey) 28 апреля 2018 г.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, что россияне проиграли четыре последние игры Евротура. После 10 матчей команда занимает третью строчку в таблице с 16 набранными очками.