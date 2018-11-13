Сергей Голубович: "Эмоции закончились после финальной сирены"

Главный тренер сборной России U-17 Сергей Голубович - о победе его команды на Мировом кубке Вызова. В финале россияне обыграли сборную Финляндии (2:1).

- Если честно, эмоции как-то сразу закончились после финальной сирены. Сил никаких не осталось, потому что турнир был насыщенный. Жили игрой, желанием победить.

- Какие качества ваших игроков отметите прежде всего?

- Ребята растут, они молодые, впереди карьера. И им приходится работать над многими вещами. И тренерам, и персоналу можно и нужно расти. Каждый день учимся чему-то новому.

- Как оцените турнир?

- Раз победили, значит положительная оценка. Спасибо ребятам, персоналу, аналитическому отделу, скаутскому отделу, руководству Федерации хоккея России. Эта победа – наша общая заслуга, - цитирует тренера пресс-служба ФХР.