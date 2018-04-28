Сергей Черкас - о не вызове Денисенко на ЮЧМ: "Он целенаправленно идет наносить травму"

Руководитель делегации юниорской сборной России на чемпионате мира-U18 Сергей Черкас отметил, что форвард "Локомотива" Григорий Денисенко не был вызван в команду из-за того, что целенаправленно наносит травмы соперникам. По словам Черкаса, Денисенко регулярно получает матч-штрафы.

– Сначала Денисенко приехал с травмой, потом ее залечил и был готов играть. Но тренерский штаб решил не вызывать его, – цитирует "Р-Спорт" Черкаса. – Мы проанализировали турниры, на которых он играл: он регулярно получает 5+20 и пропускает матчи. Денисенко целенаправленно идет наносить травму. Чемпионат мира - короткий. Представьте, что в матче с французами он нанес бы травму сопернику. Пропустил бы еще три игры, был бы скандал. Не поверили, что он исправит свою дисциплину.

Юниорская команда России в 1/4 финала чемпионата мира проиграла США со счетом 1:5. Кроме Денисенко, участие в турнире не приняли и другие лидеры команды Андрей Свечников и Александр Хованов. Оба не смогли приехать из-за травм.

В завершившемся сезоне Денисенко сыграл за "Локомотив" в плей-офф Кубка Гагарина. За четыре игры форвард не набрал ни одного очка, отметившись шестью минутами штрафа.