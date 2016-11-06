Сергачев и Квартальнов вызваны в молодежную сборную России на суперсерию в Канаде

Молодежная сборная России, составленная из хоккеистов не старше 20 лет, прибыла на суперсерию в Канаду, сообщает пресс-служба ФХР. В составе команды из Москвы прилетели 22 хоккеиста. Еще десять игроков, которые представляют канадские клубы, присоединятся к сборной позднее. Отметим присутствие в составе нападающего ЦСКА Данилы Квартальнова, а также защитника "Виндзора" Михаила Сергачева, который начинал сезона в "Монреале".

На турнире Россия сыграет по два матча со сборными Западной лиги, лиги Онтарио и лиги Квебека. Матчи пройдут с 8 по 17 ноября в Принс-Джордже.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Антон Красоткин ("Рязань"), Владислав Сухачев ("Челмет"), Константин Волков (СКА-1946);

защитники: Артем Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов("Нефтехимик"), Егор Зайцев, Артем Волков (оба - "Динамо" Бшх), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Александр Щемеров ("Автомобилист"), Руслан Петрищев ("Толпар"), Тимур Фаткуллин ("Металлург" Нк), Дмитрий Зайцев ("Мус Джо", Канада), Сергей Зборовский ("Реджайна", Канада), Артем Минулин ("Свифт Каррент", Канада), Михаил Сергачев ("Виндзор", Канада);

нападающие: Денис Алексеев, Данил Юртайкин, Роман Крикуненко (все – "Рязань"), Кирилл Ураков ("Торпедо" НН), Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба - ЦСКА), Клим Костин ("Динамо" Бшх), Александр Волков ("СКА-Нева"), Никита Дыняк ("Динамо" Спб), Кирилл Беляев ("Югра"), Никита Ли ("Спартак"), Герман Рубцов ("Русские Витязи"), Никита Попугаев ("Мус Джо", Канада), Артур Тянулин ("Оттава 67", Канада), Никита Коростелев ("Сарания", Канада), Дмитрий Соколов ("Садбэри", Канада), Виталий Абрамов и Яков Тренин (оба - "Гатино", Канада).