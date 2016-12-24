Семья Цыгуровых поблагодарила за поддержку

Семья Цыгуровых выражает искреннюю благодарность в организации прощания и захоронения заслуженного тренера СССР, почетного гражданина города Тольятти и Челябинска Геннадия Федоровича Цыгурова Губернатору Самарской области, Президенту ХК "Лада" Меркушкину Николаю Ивановичу, Генеральному директору ХК "Лада" Вдовину Владимиру Николаевичу и лично Скоробогатовой Нине Владимировне. Губернатору Челябинской области, Президенту ХК "Трактор" Дубровскому Борису Александровичу, директору ХК "Трактор" Сеничеву Ивану Викторовичу.