15:57 | ХОККЕЙ

Семья Цыгуровых поблагодарила за поддержку

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Семья Цыгуровых выражает искреннюю благодарность в организации прощания и захоронения заслуженного тренера СССР, почетного гражданина города Тольятти и Челябинска Геннадия Федоровича Цыгурова Губернатору Самарской области, Президенту ХК "Лада" Меркушкину Николаю Ивановичу, Генеральному директору ХК "Лада" Вдовину Владимиру Николаевичу и лично Скоробогатовой Нине Владимировне. Губернатору Челябинской области, Президенту ХК "Трактор" Дубровскому Борису Александровичу, директору ХК "Трактор" Сеничеву Ивану Викторовичу.

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