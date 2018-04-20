Семин поздравил Фетисова с 60-летием

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме поздравил двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова с днем рождения. Сегодня легендарному хоккеисту исполнилось 60 лет.



- Вячеслав Александрович, с юбилеем!, - написал Семин. - Это замечательное время для такого активного человека. Вы всегда были принципиальным и знали о спорте все. Желаю и дальше двигаться только вперед, добиваться поставленных целей и заниматься любимым делом! С большим уважением, Юрий Палыч.

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