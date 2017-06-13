Сборная России приедет на Олимпиаду в Пхенчхан за две недели до старта турнира

Сборная России прибудет в Пхенчхан на Олимпиаду за две недели до старта хоккейного турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента ФХР Романа Ротенберга. Турнир пройдет с 14 по 25 февраля, в нем примут участие 12 команд. Россия на предварительном этапе сыграет в группе с США, Словакией и Словенией.

- По нашему плану сборная будет готовиться к Олимпийским играм в Новогорске, потом мы летим в Корею. Решение вопросов логистики, питания, проживания находится на финальной прямой, - сказал Ротенберг. - Проходят встречи с коллегами из Кореи. Команда прибудет туда для адаптации почти за две недели до начала турнира.