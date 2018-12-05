Сборная России представила форму, в которой сыграет в выставочном матче с Финляндией

В этой форме сборная России в рамках Кубка Первого канала выйдет на матч с финнами на футбольном стадионе в Петербурге.



Игра приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения Анатолия Тарасова, так что вдохновились дизайном из 50-х 🤩

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Поболеем 🙌🏻 pic.twitter.com/U7L5WMYH4P