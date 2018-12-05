Сборная России представила форму, в которой сыграет в выставочном матче с Финляндией

Сборная России по хоккею представила макет комплекта формы, в которой она сыграет 16 декабря матч Кубка Первого канала с финнами, сообщает официальный твиттер национальной команды.
В этой форме сборная России в рамках Кубка Первого канала выйдет на матч с финнами на футбольном стадионе в Петербурге.– Хоккей России (@russiahockey) 5 декабря 2018 г.
Игра приурочена к 100-летнему юбилею со дня рождения Анатолия Тарасова, так что вдохновились дизайном из 50-х 🤩
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Поболеем 🙌🏻 pic.twitter.com/U7L5WMYH4P
Игра пройдет на футбольном стадионе "Санкт-Петербург", начало в 17:00 по московскому времени.
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