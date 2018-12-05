13:19 | Хоккей

Сборная России представила форму, в которой сыграет в выставочном матче с Финляндией

Обсудить
0

Сборная России по хоккею представила макет комплекта формы, в которой она сыграет 16 декабря матч Кубка Первого канала с финнами, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Игра пройдет на футбольном стадионе "Санкт-Петербург", начало в 17:00 по московскому времени.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...