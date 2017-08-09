Сборная России обыграла СКА в финале Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России обыграла команду СКА в серии буллитов со счетом 4:3 в финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

В составе петербургской команды отличились Александр Дергачев, Илья Ковальчук и Виктор Тихонов. У сборной забивали Егор Коршков, Максим Чудинов и Артем Федоров. Двумя голевыми передачами отметился вернувшийся из НХЛ Михаил Григоренко.

Победный буллит на счету Владимира Ткачева.

Sochi Hockey Open

Финал

СКА (Санкт-Петербург) – Россия – 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коршков - 2 (Рафиков, Красковский), 5:51 - 0:1. Дергачев - 1 (Рукавишников), 10:50 - 1:1. Ковальчук - 1 (Комаров), 11:57 - 2:1. В. Тихонов - 1 (Карпов, Гусев), 22:13 - 3:1. Чудинов - 1 (мен., Любимов, Григоренко), 36:24 - 3:2. Федоров - 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 55:50 - 3:3.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Коскинен - Шестеркин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (12+7+1+3) - 36 (11+10+13+2).

9 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой"