Сборная Канады переиграла "Нюрнберг" в 1/2 финала Кубка Шпенглера

Сборная Канады одержала победу в полуфинальном матче Кубка Шпенглера над "Нюрнбергом" со счетом 4:2. "Кленовые листья" встретятся в финале с победителем пары "КалПа" – "Давос".

Кубок Шпенглера

1/2 финала

Канада – "Нюрнберг" (Германия) – 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Голы: Эммертон – 1 (Бойчак, Фаббро), 7:06 – 1:0. Бойчак – 1 (Эммертон), 9:39 – 2:0. Бойчак – 2 (Норо, Микфликер), 12:45 – 3:0. Дидоменико – 1 (бол., Эббетт, Норо), 22:30 – 4:0. Вайс – 1 (бол., Пфедерль, Гилберт), 32:13 – 4:1. Бак – 2 (Бендер, Пфедерль), 55:07 – 4:2.

Вратари: Фукэйл – Тройтле (57:56).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 33 (14+12+7) – 17 (3+7+7).

Судьи: Виганд, Штрикер.

30 декабря. Давос. Vaillant Arena.