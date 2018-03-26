Сборная Индонезии одержала первую победу в истории

Сборная Индонезии обыграла Индию со счетом 12:0 на международном турнире в Малайзии. Это победа стала первой в истории команды. До этого индонезийцы провели восемь встреч, в которых ни разу не забрасывали больше трех шайб, а в шести матчах пропускали более 10 голов.