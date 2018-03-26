Сборная Индонезии одержала первую победу в истории

Сборная Индонезии обыграла Индию со счетом 12:0 на международном турнире в Малайзии. Это победа стала первой в истории команды. До этого индонезийцы провели восемь встреч, в которых ни разу не забрасывали больше трех шайб, а в шести матчах пропускали более 10 голов.
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Крюков Сергей
Индонезия, Индия, Малайзия. Где-то проскальзывало, что в Бразилии есть свой "Локомотив". Где хоть играют-то эти чудо сборные (даже в дивизионе 3 их не видать)?
13:37
shpasic
пора расширять КХЛ на юг.
13:29
shur
Эти тоже в хоккей играют?
13:23