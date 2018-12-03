Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Первого канала, туда попали 7 игроков из КХЛ

Финская национальная команда по хоккею обнародовала список хоккеистов, которые примут участие во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, в нем, помимо финнов, примут участие сборные России, Чехии и Швеции. В состав команды Суоми вошло семь игроков из КХЛ.

Состав сборной Финляндии выглядит следующим образом

Вратари: Йони Ортио ("Витязь"), Расмус Тирронен (ТПС);



Защитники: Никлас Фриман (ХПК), Яни Хаканпяя ("Кярпят"), Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва), Юрки Йокипакка (ХК "Сочи"), Казимир Юргенс ("Пеликанс"), Отто Лескинен ("КалПа"), Петери Линдбом ("Лозанна"), Лукка Сантери (ТПС), Юусо Вайнио (ЮП), Ессе Виртанен ("Ферьестад");



Нападающие: Андрей Хакулинен ("КооКоо"), Хенри Иконен ("Йокерит"), Юлиус Юнттила ("Векше"), Антти Калапудас ("Спорт"), Петри Контиола ("Локомотив"), Яни Лаюнен ("Лугано"), Ээту Луостаринен ("КалПа"), Нико Ойямяки ("Таппара"), Оула Пальве (ТПС), Мика Партанен ("Юкурит"), Юкка Пельтола ("Сибирь"), Юусо Пуустинен ("Нефтехимик"), Тони Раяла ("Биль"), Йере Саллинен ("Эребру"), Теэму Турунен (ХПК).