Ржига возглавил сборную Чехии

Новым главным тренером сборной Чехии стал Милош Ржига, сообщает сайт местной Федерации хоккея.

Контракт подписан на два года. Генеральным менеджером команды стал Петр Недвед. 59-летний тренер ранее работал с несколькими российскими клубами. Он возглавлял "Химик", "Спартак", "Атлант", СКА и "Авангард".

Специалист сменил на посту главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача, который возглавил магнитогорский "Металлург".