Ржига возглавил сборную Чехии

Новым главным тренером сборной Чехии стал Милош Ржига, сообщает сайт местной Федерации хоккея.
Контракт подписан на два года. Генеральным менеджером команды стал Петр Недвед. 59-летний тренер ранее работал с несколькими российскими клубами. Он возглавлял "Химик", "Спартак", "Атлант", СКА и "Авангард".
Специалист сменил на посту главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача, который возглавил магнитогорский "Металлург".
Novým trenérem #narodnitym bude MILOŠ ŘÍHA! 👔🙌– Hokejový nároďák (@narodnitym) 7 июня 2018 г.
Hodně štěstí, trenére! ✊🇨🇿 pic.twitter.com/YXzOMPd8RN
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