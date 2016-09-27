Бывший главный тренер сборной Чехии Мартин Ружичка осужден за мошенничество, информирует Sportsnet. Сообщается, что Ружичка оштрафован более чем на 15 тысяч долларов.

По информации источника, пражский суд обязал экс-наставника Чехии оплатить штраф в размере 16 600 долларов, в противном случае он отправился бы в тюрьму на 16 месяцев.

Сообщается, что Ружичка получил более 20 тысяч долларов от мужчины, который заплатил за то, чтобы его сын играл в "Славии" в то время, когда в клубе работал Ружичка. Сам специалист не признал себя виновным и заявил, что принял деньги как спонсорскую поддержку и позднее вернул их.