Российские хоккеистки обыграли Швейцарию и вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

В 1/4 финала молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) по хоккею женская сборная России в серии буллитов обыграла команду Швейцарии (2:1 Б).

В составе сборной России отличилась Кристи Шашкина. Победный буллит в активе Елены Проворовой. У швейцарок шайбу забросила Лара Кристен.

В полуфинале сборная России сыграет со сборной Канады 12 января. Во втором полуфинале сыграют сборные США и Швейцарии.

Чемпионат мира U-18

Женщины

1/4 финала

Россия - Швейцария - 2:1 Б

10 января. Обихиро (Япония). Obihiro Arena 1.