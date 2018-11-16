Россия вырвала победу у сборной QMJHL в Суперсерии

Молодежная сборная России в шестом матче Суперсерии (CIBC Canada Russia Series) в овертайме обыграла сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Автором победной шайбы стал защитник Савелий Ольшанский.

Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series.

Суперсерия молодежных сборных

CIBC Canada Russia Series

Россия – Сборная лиги Квебека – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Моран (Эрв-Пинар, Баррон), 8:42 - 0:1. Старков (Шэн), 40:19 - 1:1. Добсон (Велено), 48:40 -1:2. Завгородний (Галимов, Ольшанский), 59:47 -2:2. Ольшанский (Хованов, Завгородний), 61:35 - 3:2.

Счет в серии: 4 (11) – 2 (7).

15 ноября. Драммондвилль. Centre Marcel Dionne