Россия вырвала победу у сборной QMJHL в Суперсерии

Молодежная сборная России в шестом матче Суперсерии (CIBC Canada Russia Series) в овертайме обыграла сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Автором победной шайбы стал защитник Савелий Ольшанский.
Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series.
Суперсерия молодежных сборных
CIBC Canada Russia Series
Россия – Сборная лиги Квебека – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Моран (Эрв-Пинар, Баррон), 8:42 - 0:1. Старков (Шэн), 40:19 - 1:1. Добсон (Велено), 48:40 -1:2. Завгородний (Галимов, Ольшанский), 59:47 -2:2. Ольшанский (Хованов, Завгородний), 61:35 - 3:2.
Счет в серии: 4 (11) – 2 (7).
15 ноября. Драммондвилль. Centre Marcel Dionne
Молодежная сборная России в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series (4:2).– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 16 ноября 2018 г.
🇨🇦vs🇷🇺 pic.twitter.com/TvpBNV05Er