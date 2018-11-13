Россия обыграла сборную OHL в рамках Суперсерии

В матче Суперсерии молодежная сборная России обыграла сборную OHL (4:0).

На турнире "Кубок вызова" молодежная сборная России сборная России обыграла сборную OHL (4:0).

В составе победителей отличились Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец. В предыдущем матче команда OHL победила со счетом 3:1.

Счет в серии стал равным - 2:2. 14 ноября россияне сыграют с командой юниорской лиги Квебека. Матч начнется в 03.00 по московскому времени.

Суперсерия молодежных сборных

CIBC Canada Russia Series

Россия U20 - Сборная OHL - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Романов - 1 (Галимов), 0:57 - 1:0. Шэн - 3 (Ольшанский, Старков), 19:08 - 2:0. Яремчук - 1 (бол., Саморуков, Старков), 47:06 - 3:0. Слепец - 1 (Галимов, Ольшанский), 53:57 - 4:0.

Вратари: Кочетков - Джонс.

Судьи: Льюис, Рэнсом.

13 ноября. Ошава. Tribute Communities Centre.