Россия обыграла сборную лиги Квебека в Суперсерии

Молодежная сборная России переиграл сборную лиги Квебека в матче Суперсерии. Россияне вышли вперед в серии - 3:2.

Шестой и заключительный матч серии пройдет в Драммондвиле в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Для итоговой победы россиянам достаточно не проиграть в основное время.

Суперсерия молодежных сборных

CIBC Canada Russia Series

Россия – Сборная лиги Квебека – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Шашков (Колтыгин, Муранов), 3:04 – 1:0. Жозеф (Гуэ, Эрве-Пинар), 6:48 – 1:1. Муранов (Шашков, Колтыгин), 15:58 – 2:1. Завгородний (Хаванов, Чехович), 37:58 – 3:1. Слепец (Марушев), 50:59 – 4:1. Чехович (Хованов), 51:52 – 5:1.

Вратари: Кочетков – Уэлш.

Броски: 17-34.

Счет в серии: 3-2 (очки – 9-6).

13 ноября. Шербрук. Palais des Sportes Leopold-Drolet