Россия обыграла сборную лиги Квебека в Суперсерии

Молодежная сборная России переиграл сборную лиги Квебека в матче Суперсерии. Россияне вышли вперед в серии - 3:2.
Шестой и заключительный матч серии пройдет в Драммондвиле в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Для итоговой победы россиянам достаточно не проиграть в основное время.
Суперсерия молодежных сборных
CIBC Canada Russia Series
Россия – Сборная лиги Квебека – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Голы: Шашков (Колтыгин, Муранов), 3:04 – 1:0. Жозеф (Гуэ, Эрве-Пинар), 6:48 – 1:1. Муранов (Шашков, Колтыгин), 15:58 – 2:1. Завгородний (Хаванов, Чехович), 37:58 – 3:1. Слепец (Марушев), 50:59 – 4:1. Чехович (Хованов), 51:52 – 5:1.
Вратари: Кочетков – Уэлш.
Броски: 17-34.
Счет в серии: 3-2 (очки – 9-6).
13 ноября. Шербрук. Palais des Sportes Leopold-Drolet
Big @QMJHL contributions to the @russiahockey_en 🇷🇺 cause in Game 5.– CanadianHockeyLeague (@CHLHockey) 14 ноября 2018 г.
Russia skates to a 5-1 win in Sherbrooke to take a 9-6 @CIBC #CANvsRUS lead in points.
FINAL STATS: https://t.co/5nrJ19uDEP pic.twitter.com/ayrMOOSYbq