Россия – Норвегия: время начала матча, трансляция, видео

Сегодня, 21 февраля, сборная России по хоккею проведет четвертьфинальную игру Олимпиады в Корее. Команда Олега Знарка сыграет с командой Норвегии. Встреча пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre и начнется в 10.40 по московскому времени. В плей-офф россияне вышли с первого места группы B. В полуфинале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния Чехия – США.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Норвегия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Норвегия (видео).