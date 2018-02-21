Россия – Норвегия: трансляция, видео

Сегодня в 10.40 по Москве хоккеисты сборной России сыграют четвертьфинал Олимпийских игр-2018 в Корее. Игроки Олега Знарка встретятся с командой Норвегии. Матч пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. Россия, напомним, вышла с первого места в группе B. В полуфинале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния Чехия – США.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Норвегия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Норвегия (видео).