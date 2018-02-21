Россия – Норвегия: прямой эфир, видео

В среду национальная команда России по хоккею проведет четвертьфинальный матч Олимпиады. Хоккеисты Олега Знарка встретятся со сборной Норвегии. Встреча пройдет на арене Gangneung Hockey Centre и начнется в 10.40 по Москве. В полуфинале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния Чехия – США.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Норвегия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Норвегия (видео).