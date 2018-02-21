Россия – Норвегия: прямая трансляция, видео

В среду, 21 февраля, в 10.40 по московскому времени хоккейная сборная России сыграет четвертьфинальный матч группового турнира Олимпиады. Подопечные Олега Знарка встретятся с командой Норвегии. Игра пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. В полуфинале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния Чехия – США.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Норвегия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Норвегия (видео).