Россия – Германия: прямой эфир финала, видео

В воскресенье национальная команда России по хоккею проведет финальный матч Олимпийских игр. Хоккеисты Олега Знарка встретятся с командой Германии. Встреча пройдет на арене Gangneung Hockey Centre и начнется в 7.10 по Москве. На турнире россияне потерпели всего одно поражение, уступив в стартовой игре словакам – 2:3. В плей-офф они прошли Норвегию и Чехию. Немцы в свою очередь в раунде навылет справились со Швейцарией, Швецией и Канадой.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Германия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Германия (видео).