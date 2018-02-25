Россия – Германия: финал Олимпийских игр, видео

Сегодня в 07.10 по Москве хоккеисты сборной России сыграют в финале Олимпийских игр-2018 в Корее с командой Германии. Матч пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. На турнире россияне потерпели всего одно поражение, уступив в стартовой игре словакам – 2:3. В плей-офф они прошли Норвегию и Чехию. Немцы в свою очередь в раунде навылет справились со Швейцарией, Швецией и Канадой.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Германия (видео).

Сразу после игры на нашем сайте вас ждут комментарии участников встречи, репортажи наших ведущих авторов, хайлайты (видео), разбор голов и многое другое.

Прямая трансляция Россия – Германия (видео).