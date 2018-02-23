Россия – Чехия: время начала матча, трансляция, видео

Сегодня, 23 февраля, сборная России по хоккею проведет полуфинальную игру Олимпиады в Корее. Подопечные Олега Знарка сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre и начнется в 10.40 по московскому времени. В плей-офф россияне вышли с первого места группы B, а в четвертьфинале разгромили Норвегию – 6:1. В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния Канада – Германия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Чехия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Чехия (видео).