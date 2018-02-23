Россия – Чехия: прямой эфир, видео

В пятницу национальная команда России по хоккею проведет полуфинальный матч Олимпийских игр. Хоккеисты Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Встреча пройдет на арене Gangneung Hockey Centre и начнется в 10.40 по Москве. В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния Канада – Германия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Чехия (видео).

Сразу после игры на нашем сайте вас ждут комментарии участников встречи, репортажи наших ведущих авторов, хайлайты (видео), разбор голов и многое другое.

Прямая трансляция Россия – Чехия (видео).