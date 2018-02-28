Роман Ротенберг: "Все пробы нашей сборной проверены. И все они чистые"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что все остававшиеся для проверки пробы сборной России оказались чистыми.

– Только что поступила информация, что все пробы нашей сборной проверены, - сказал Ротенберг. - И все они чистые. Наконец-то восстановили ОКР. Вернули флаг. Я помню слова Татьяны Тарасовой на олимпийском собрании до Олимпиады. Она сказала, что в этой сложной ситуации спортсмены должны сделать все возможное, чтобы доказать все всем своими победами, вернуть флаг и вернуться в Россию с флагом. К сожалению, не удалось вернуться с флагом, но сегодня поступили эти новости. И эту задачу мы все-таки выполнили. Мы выполнили ее все вместе. И я лично каждому говорил, что очень благодарен. Каждый внес в эту победу личный вклад. (Евгений БЕЛОУСОВ)