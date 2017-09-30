Роман Ротенберг: "У ИИХФ не было вопросов к России по организации двух чемпионатов мира в 2018 году"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что у ИИХФ не возникло вопросов по поводу огранизации в России юниорского чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске и женского молодежного чемпионата мира в Дмитрове.

- Мы презентовали ролик двух турниров. У международной федерации и будущих участников не было к нам вопросов по организации, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Дмитров часто принимает турниры четырех наций, у этого города большой опыт проведения международных турниров. В Челябинске, где недавно проводила два матча Еврочелленджа наша олимпийская сборная против Франции, и Магнитогорске тоже все должно быть на самом высоком уровне.