13:48 | ХОККЕЙ

Роман Ротенберг: "Ситуация с участием игроков НХЛ в Играх-2018 - 50 на 50"

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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 составляет на данный момент 50 процентов. Игры с участием всех сильнейших хоккеистов регулярно проходят с 1998 года, но перед каждым турниром ИИХФ приходится вести переговоры с НХЛ. Ранее сообщалось, что ИИХФ и МОК необходимо найти около 10 миллионов долларов на страхование хоккеистов лиги.

- По вопросу участия игроков НХЛ в следующей Олимпиаде пока новостей нет. Первоисточником станет Международная федерация хоккея, которая сообщит о решении НХЛ. Как я понимаю, на сегодняшний день ситуация - 50 на 50, - цитирует ТАСС Ротенберга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3750570

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