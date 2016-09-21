Роман Ротенберг: "Есть проблема, что молодые хоккеисты уходят в другие виды спорта"

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что проблема в области развития хоккея на детском уровне существует во всем мире. Сегодня в Торонто состоялся форум, в рамках которого, в частности, обсуждалась тема развития молодежного хоккея.

– Участие в форуме приняли федерации, Национальная хоккейная лига (НХЛ), профсоюз НХЛ. Нужно проводить подобные встречи чаще, мы видим, что есть какие-то вещи, с которыми нужно вместе бороться, – приводит слова Ротенберга ТАСС. – Как видно из результатов, у нас много аналогичных проблем в странах, и конкуренция не внутри хоккейной семьи. Есть моменты, когда мы теряем молодых перспективных игроков, и они уходят в другие виды спорта.