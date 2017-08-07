Роман Любимов: "Каким бы составом Канада ни играла, ее всегда приятно обыграть"

Нападающий олимпийской сборной России Роман Любимов после победы над Канадой (3:2) на турнире Sochi Hockey Open остался доволен результатом своей команды. Хоккеист отметил, что он по-прежнему перестраивается на большую площадку после возвращения из НХЛ.

– Здорово. Любую Канаду приятно обыграть, каким бы составом они ни играли, – сказал Любимов. – Для каждого в душе принципиально. Сегодня молодцы.

У меня пока еще летний хоккей продолжается. Перестраиваюсь на большие площадки. Только перестроился на маленькую, а сейчас уже снова обратно надо. Но подстраиваюсь, так что все в порядке, все хорошо.

Канадцы показали зубы? Мы ничем им не уступили. Любая стычка – все сразу вместе подъезжали. Мы никого не боимся, нас никто не испугает. (Игорь ЕРОНКО)