Рижское "Динамо" проиграло "Витязю" на турнире Wingas Cup

Рижское "Динамо" крупно уступило "Витязю" (2:5) в матче предсезонного турнира Wingas Cup. Отметим, что латвийский клуб по ходу встречи вел в счете 2:0.

В составе победителей голами отметились Александр Панков, Никлас Бурстрем, Артем Швец-Роговой, Роман Горак и Ессе Манкинен​. У рижан забивали Дэнни Кристо и Марис Бичевскис.

Wingas Cup

"Витязь" (Подольск) – "Динамо" (Рига) – 5:2 (1:2, 4:0, 0:0)

Голы: Кристо – 2 (Бичевскис), 1:14 – 0:1. Бичевскис – 1 (бол., Галвиньш), 12:24 – 0:2. Панков – 1 (Семенов), 16:46 – 1:2. Бурстрем – 1 (бол., Копейкин), 25:46 – 2:2. Швец-Роговой – 1 (Гимаев, Манкинен), 33:32 – 3:2. Горак – 1 (бол., Риссанен), 34:41 – 4:2. Манкинен – 1 (бол., Риссанен, Копейкин), 35:02 – 5:2.

Вратари: Бирюков – Наумов.

9 августа. Кассель. Eissporthalle Kassel.