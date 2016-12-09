Результаты женского хоккейного олимпийского турнира могут быть аннулированы

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может аннулировать результаты женской сборной России на олимпийском хоккейном турнире в случае подтверждения информации из доклада Международного антидопингового агентства (ВАДА).

В опубликованной сегодня ВАДА второй части доклада независимой комиссии профессора Ричарда Макларена сообщается, что у двух членов женской сборной России по хоккею в допинг-пробах обнаружена мужская ДНК, также на крышках анализов были обнаружены следы вскрытия, что может свидетельствовать о сокрытии допинга.

Если нарушение антидопинговых правил будет обнаружено у еще одной хоккеистки, женская сборная России может потерять очки, заработанные за шестое место на Олимпиаде, что повлияет на сетку квалификации Олимпиады-2018, куда россиянки отобрались автоматически как четвертая сборная в мировом рейтинге.

В пункте 10.2 "Общероссийских антидопинговых правил", соответствующих нормам ВАДА, говорится, что в случае нарушения правил (употребление допинга) более, чем двумя членами спортивной команды в командных видах спорта в период проведения спортивных соревнований, организатор должен снять заработанные очки и дисквалифицировать спортсменов на время турнира. Документ также предусматривает аннулирование результатов в случае, если нарушение обнаружено после окончания соревнований.

Отметим, что в ИИХФ заявили, что президент Рене Фазель сделает заявление по последствиям второго доклада Макларена на следующей неделе. (Евгений БЕЛОУСОВ)