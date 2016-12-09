Результаты женского хоккейного олимпийского турнира могут быть аннулированы

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может аннулировать результаты женской сборной России на олимпийском хоккейном турнире в случае подтверждения информации из доклада Международного антидопингового агентства (ВАДА).
В опубликованной сегодня ВАДА второй части доклада независимой комиссии профессора Ричарда Макларена сообщается, что у двух членов женской сборной России по хоккею в допинг-пробах обнаружена мужская ДНК, также на крышках анализов были обнаружены следы вскрытия, что может свидетельствовать о сокрытии допинга.
Если нарушение антидопинговых правил будет обнаружено у еще одной хоккеистки, женская сборная России может потерять очки, заработанные за шестое место на Олимпиаде, что повлияет на сетку квалификации Олимпиады-2018, куда россиянки отобрались автоматически как четвертая сборная в мировом рейтинге.
В пункте 10.2 "Общероссийских антидопинговых правил", соответствующих нормам ВАДА, говорится, что в случае нарушения правил (употребление допинга) более, чем двумя членами спортивной команды в командных видах спорта в период проведения спортивных соревнований, организатор должен снять заработанные очки и дисквалифицировать спортсменов на время турнира. Документ также предусматривает аннулирование результатов в случае, если нарушение обнаружено после окончания соревнований.
Отметим, что в ИИХФ заявили, что президент Рене Фазель сделает заявление по последствиям второго доклада Макларена на следующей неделе. (Евгений БЕЛОУСОВ)
механик39
shpasic из-за двух игроков аннулируют результаты команды? а почему результаты ЦСКА, например, из-за Ерёменко тогда не аннулировать? 18:04______________Потому ,что у нас ДВОЙНЫЕ стандарты .
18:24
shpasic
из-за двух игроков аннулируют результаты команды? а почему результаты ЦСКА, например, из-за Ерёменко тогда не аннулировать?
18:04
sergey.v1968
О чём вообще спор? если речь о "более 2 спортсменах", то на основании чего пересматривать, если макларик говорит о 2? Он и говорит о двух именно потому, чтобы поднять бучу и вонь, поскольку если бы было им названа цифра 3 - тогда бы можно было аннулировать, что чревато серьёзными разборками. Бред.
18:00
механик39
Тропическая гемангиома Мовсисяна интересно хватит ли смелости Макларену обвинить российских нхловцев в употреблении допинга? ))) или это финансово невыгодно? )))--------------- Так что Овечкин и компания принимают допинг ???? 17:18
17:50
KhSL
IDOL Да не ищи логики там, где ее нет...
17:49
механик39
Так что ,зря Рене Фазель пил коньяк и ел шашлыки ???
17:44
Тропическая гемангиома Мовсисяна
интересно хватит ли смелости Макларену обвинить российских нхловцев в употреблении допинга? ))) или это финансово невыгодно? )))
17:18
IDOL
Так они ж и так 6 из 8 место заняли, зачем им пробирки-то менять?
17:07
vitvk
Заато Веселый давно превратился в бабу...
17:01
Весёлый©
Русские бабы - это мужики! (и это не шутка)
16:47