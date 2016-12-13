20:31 | ХОККЕЙ

Рене Фазель: "Слишком рано говорить о том, какие меры будут приняты после доклада Макларена"

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Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что его организация вместе с ВАДА проводит проверку ряда фактов, изложенных во второй части доклада Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами в России. По его словам, сейчас рано рассуждать о том, какие меры могут быть приняты после проверок.

– Во второй части доклада Макларена подняты серьезные претензии, которые непосредственно влияют на наш вид спорта, – приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. – Мы выясняем ситуацию с ВАДА и будем продолжать получать информацию от МОК, по мере того как будет продолжаться расследование. На данный момент слишком рано говорить о том, какие меры будут приняты, до тех пор пока расследование не завершится и все результаты не будут опубликованы.

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http://rsport.ru/hockey/20161213/1113695523.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Фазель хорошо прикормлен: здесь угрозы нет.

21:42

Ajccio

Фазель против России не пойдёт. У нас КХЛ, вполне самодостаточный турнир, может как НХЛ игроков не отпускать на ЧМ, тогда ИИХФ хана

21:23

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