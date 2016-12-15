21:45 | ХОККЕЙ

Рене Фазель: "Поражение России? Меня удивил результат"

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Президент ИИХФ Рене Фазель после поражения сборной России в матче Кубка Первого канала против Швеции (1:3) отметил, что команда Олега Знарка не смогла реализовать свои шансы, чем и воспользовался соперник. В пятницу российская сборная встретится с командой Чехии.

Меня удивил результат, – цитирует ТАСС Фазеля. – Сборная России играла с преимуществом в первом периоде, создала много моментов, но свои шансы не реализовала. Но это хоккей, у шведов опытная команда, которая наказала россиян за неиспользованные моменты.

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http://tass.ru/sport/3877749

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