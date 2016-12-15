Рене Фазель: "Поражение России? Меня удивил результат"

Президент ИИХФ Рене Фазель после поражения сборной России в матче Кубка Первого канала против Швеции (1:3) отметил, что команда Олега Знарка не смогла реализовать свои шансы, чем и воспользовался соперник. В пятницу российская сборная встретится с командой Чехии.

– Меня удивил результат, – цитирует ТАСС Фазеля. – Сборная России играла с преимуществом в первом периоде, создала много моментов, но свои шансы не реализовала. Но это хоккей, у шведов опытная команда, которая наказала россиян за неиспользованные моменты.