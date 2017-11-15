Рене Фазель планирует покинуть пост главы ИИХФ в 2020 году

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель планирует покинуть пост в 2020 году по окончании срока своих полномочий. Об этом Фазель сообщил журналисту TSN Горду Миллеру.

Напомним, 67-летний Фазель руководит ИИХФ с 1994 года. За время его работы было достигнуто соглашение с НХЛ, и в 1998 году хоккеисты лиги впервые приняли участие в Олимпиаде. В этом году НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане.