11:22 | Хоккей

Рене Фазель планирует покинуть пост главы ИИХФ в 2020 году

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель планирует покинуть пост в 2020 году по окончании срока своих полномочий. Об этом Фазель сообщил журналисту TSN Горду Миллеру.

Напомним, 67-летний Фазель руководит ИИХФ с 1994 года. За время его работы было достигнуто соглашение с НХЛ, и в 1998 году хоккеисты лиги впервые приняли участие в Олимпиаде. В этом году НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

вот Ротенбергу-сыну будет подарок от Ротенберга-отца

11:48

Тропическая гемангиома Мовсисяна

после ухода усача в пробирках наших хоккеистов вдруг найдутся царапины))) тут и без Кейси с Вангой все понятно)))

11:41