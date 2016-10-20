Рене Фазель: "Олимпиады в Пхенчхане и Пекине - вызов для ИИХФ"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что проведение олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане и Пекине является интересным вызовом в плане организации.

Фазель в составе координационной комиссии МОК в октябре побывал с инспекцией в Пхенчхане и Пекине. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут в 2018 году, а в Китае - в 2022 году.

- Вы знаете, что Пхенчхан по логистике сложен, а в Пекине уже инфраструктура вся есть: арена, гостиницы. К Пекину подход другой, но и Китай, и Южная Корея не являются большими хоккейными странами, если сравнивать с Ванкувером и Сочи, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Предстоит много работы, чтобы организовать соревнования, но для нас это интересный вызов. Между обеими странами есть разница в культуре, болельщиках.

Представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и профсоюза игроков НХЛ приедут в Южную Корею на следующей неделе с инспекцией на предмет возможного участия игроков лиги в Олимпийских играх.

- Они посмотрят Сеул, Пхенчхан, Каннын и доложат все в свои организации, - сказал Фазель. - Следующим шагом уже будет встреча с МОК. На данный момент изменений не произошло, идет работа, мы пытаемся, образно говоря, сложить различные части вместе. Я уже разговаривал с рядом федераций, в начале декабря у нас будет встреча со всеми участвующими сторонами.