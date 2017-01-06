15:59 | ХОККЕЙ

Рене Фазель: "Ни одного российского хоккеиста в списке МОК нет"

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что ни одного российского хоккеиста сборной России нет в списке из 28 россиян, выступавших на Олимпийских играх-2014, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела. Ранее МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, которые принимали участие в Играх-2014.

- Мы не раскрываем деталей, я могу только подтвердить, что ни одного российского хоккеиста в этом списке нет, - цитирует ТАСС Фазеля. - Что касается женщин, мы не хотели бы сейчас называть их имена. На данный момент мы сохраняем конфиденциальность, у нас идет обсуждение с МОК и ВАДА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3924068

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