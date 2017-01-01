15:24 | ХОККЕЙ

Рене Фазель: "2017 год будет непростым для ИИХФ"

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Глава ИИХФ Рене Фазель отметил, что 2017 год станет непростым для организации. По его словам, международную федерацию ждет много событий. 

- Следующего сезона я жду с большим интересом: чемпионат мира будет во Франции и Германии - в Париже и Кельне, который известен как большой хоккейный город, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Молодежный чемпионат мира вернулся в Канаду. Также у нас будет ряд тестовых соревнований перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане. Год будет непростым с точки зрения событий для нас; мы надеемся, что игроки НХЛ приедут в Южную Корею.

Развитие хоккея идет полным ходом, но необходимо сохранить заданный темп, дел еще много. Угроза хоккеистам на льду потихоньку сходит на нет благодаря изменению и ужесточению правил, особенно против жестких приемов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3920214

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