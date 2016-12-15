Рашит Давыдов: "Бобков потенциально очень сильный вратарь"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов считает, что голкипер Игорь Бобков может стать сильным игроком. Сегодня российская команда сыграет первый матч на Кубке Первого канала против Швеции. Ворота будет защищать Илья Сорокин, а Бобков на игру не заявлен.

- Я Бобкова давно знаю, со времен сборной 1992 года рождения, он потенциально очень сильный вратарь, - цитирует ТАСС Давыдова. - Радует то, что он вернулся в Россию (с 2011 по 2015 год Бобков играл в Северной Америке. - Прим. "СЭ"). У него виден потенциал, который не использован, есть куда двигаться. Он оставляет хорошее впечатление от своей работы.