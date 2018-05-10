Президент России Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками - сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.
Первый свой гол в этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды "Легенды хоккея" до 3:0. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.
Исполнил: Путин сделал хет-трик в гала-матче Ночной лиги pic.twitter.com/m4mCGouhfh– Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 мая 2018 г.
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