Сегодня. Сочи. Владимир ПУТИН забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Фото AFP

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками - сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.

Первый свой гол в этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды "Легенды хоккея" до 3:0. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.