Президент РФ Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, сообщает life.ru. По традиции он игрет в свитере с номером 11. Вместе с Путиным на льду – глава Минобороны Сергей Шойгу, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Борис Ротенберг, губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Александр Дюмин, музыкант Игорь Бутман.
Также в матче принимают участие легенды хоккея – Владимир Мышкин, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Александр Голиков, Александр Кожевников, Сергей Гимаев, Виктор Шалимов, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Александр Могильный, Сергей Федоров, Валерий Каменский.
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